Siwan News हरदोबरा सरपंच का यूपी से शव लाए जाने पर मचा कोहराम

Siwan News बड़हरिया के हरदोबारा पंचायत में सरपंच विनोद कुशवाहा की हत्या से परिजनों में हड़कंप मच गया। मां और पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को दो लोगों ने घर से बुलाकर हत्या की। ग्रामीणों ने शव के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मांगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया।

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के हरदोबारा पंचायत के बभनवारा गांव निवासी सरपंच विनोद कुशवाहा का शव बुधवार देर रात गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुत्र का शव देखते ही वृद्ध मां दुलारो देवी और पत्नी गुड्डी देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां बिलखते हुए आरोप लगा रही थीं 22 जुलाई को उनके बेटे को दो लोग घर से बुलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी।

कई घंटों का गतिरोध गुरुवार सुबह सरपंच के घर पर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, सरपंच संघ के सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों और परिजनों ने आरोप लगाया कि विनोद कुशवाहा की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। उन्होंने हत्या का मामला दर्ज कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। नाराज़ आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि जब तक जिला से कोई वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज करने का आश्वासन नहीं देंगे, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कई घंटों तक चले गतिरोध के दौरान सिवान सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह कुशवाहा, विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल, भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा, जदयू जिलाध्यक्ष जीसू सिंह, भाजपा नेता हैप्पी यादव, लोजपा जिलाध्यक्ष महादेव पासवान, भाजपा नेता अनुरंजन मिश्रा, मुर्तुजा अली पैग़ाम, सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जिसमें हत्या के केस दर्ज कर एक टीम गठित कर दोषी की पहचान कर कठोर करवाई कि मांग की।

पुलिस का आश्वासन पुलिस के आश्वासन के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि मामले में पहले से गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज है। यदि परिजन हत्या का आवेदन देते हैं तो उसे पूर्व दर्ज प्राथमिकी से जोड़कर मोबाइल की सीडीआर, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान किया जाएगा। जांच में हत्या की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और सरपंच विनोद कुमार कुशवाहा का अंतिम संस्कार किया गया।

अंतिम संस्कार में उमड़ी जन सैलाब सरपंच विनोद कुमार का हरदोबारा अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मुखिया रामबालक सिंह, पैक्स अध्यक्ष संतोष यादव, गुड्डू सिंह, सरपंच संघ अध्यक्ष झगरु यादव, उपाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव, हाजी नूर आलम, नुरूल होदा, पूर्व सरपंच जाकिर हुसैन, डॉ रामेश्वर प्रसाद सहित अन्य थे। उप सरपंच अरविंद श्रीवास्तव भी थे।