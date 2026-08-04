Siwan News हसनपुरा नगर पंचायत कर्मियों ने जताया शोक
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता।के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रिमझिम फुहार के बीच शिवालयों में शिव भक्त अपने आराध्य शिव-शंभु को जलाभिषेक करने के लिए पूरे दिन पहुंचते रहे। सभी ने बम-बम भोले की...
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की अपराधियों द्वारा की गई हत्या के विरोध में नगर पंचायत हसनपुरा के अधिकारियों एवं कर्मियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। इस घटना को लेकर सोमवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि देकर दो मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शोक सभा में कर्मियों ने कहा कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की दिनदहाड़े हत्या होना अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है। कर्मियों ने राज्य सरकार से मामले की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की।
साथ ही सभी नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की भी अपील की गई। शोक सभा में अभिजीत सिंह, राहुल यादव,रुपेश कुमार, दिलीप कुमार, प्रियांशु कुमार, परमेश्वर कुमार,नंदलाल राम व जेपी यादव व अन्य मौजूद थे।
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