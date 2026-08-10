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Siwan News नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या के मामले में आरोपी ससुर गिरफ्तार, गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सराय थाना क्षेत्र के मटुक छपरा गांव में दहेज के लिए नवविवाहित सोनाली कुमारी की हत्या हो गई। आरोपी ससुर प्रमोद तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतका के पिता ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अन्य आरोपी फरार हैं।

Siwan News नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या के मामले में आरोपी ससुर गिरफ्तार, गया जेल

Siwan News ​पचरुखी, एक संवाददाता। सराय थाना क्षेत्र के मटुक छपरा गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता सोनाली कुमारी की गला घोंटकर हुई हत्या के मामले में पुलिस को पहली सफलता मिली है। सराय पुलिस ने शनिवार की देर रात त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के नामजद ससुर प्रमोद तिवारी उर्फ सुद्धू को गिरफ्तार कर लिया। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रविवार को आरोपी ससुर को जेल भेज दिया गया।

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मामले की जानकारी

​उत्तर प्रदेश के तरया सुजान थाना क्षेत्र निवासी मृतका के पिता नंदलाल पांडेय के आवेदन पर सराय थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पति रंजीत तिवारी और ससुर प्रमोद तिवारी समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और मांग पूरी न होने पर साजिश के तहत उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई।

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पुलिस की कार्रवाई

​शनिवार सुबह पुलिस ने कमरे से शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया था। घटना के बाद से ही अन्य नामजद आरोपी फरार हैं। ​थानाध्यक्ष विकास कुमार विट्टू ने बताया कि मामले के एक नामजद आरोपी ससुर प्रमोद तिवारी उर्फ सुद्धू को शनिवार रात गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पति रंजीत तिवारी समेत बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोनाली कुमारी की हत्या किस कारण से हुई?
सोनाली कुमारी की हत्या दहेज के लिए हुई।
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