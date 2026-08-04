Siwan News शहर में गंदगी से पट गया कोना-कोना, बदबू से लोग बेहाल

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।अलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायलअलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायलअलग-अलग दुर्घटना में दो लोग घायल

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर परिषद के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बनते जा रही है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि शहर में कौन कहे, घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। कारण कि पिछले पांच दिनों से मोहल्ला हो या शहर का कोना-कोना, हर तरफ गंदगी का अंबार लग चुका है। नगर परिषद के 45 वार्ड समेत पूरे शहर में 30 जुलाई से सफाई व्यवस्था ठप्प हो गई है। इसकी वजह से मोहल्ले में झाड़ू नहीं लगने व लोगों के घरों का कचरा मोहल्ले में ही जमा होने से बदबू व दुर्गंध से रहना मुश्किल हो चला है। यही हाल शहर में जगह-जगह है। नगर परिषद द्वारा बड़ी मस्जिद के पीछे गुरुद्वारा के सामने के कचरा प्वाईंट को बंद किए जाने के बाद स्थानीय लोग व दुकानदार अब बड़ी मस्जिद मुहानी पर कचरा गिराने लगे हैं। यहां बगल में ही मिठाई दुकान से लेकर किराना, आभूषण, पार्चून व फुटपाथी सब्जी दुकान समेत कई अन्य प्रकार की दुकानें हैं। वहीं, शांति वट वृक्ष स्थित कचरा प्वाईंट से लेकर करीब आधा किमी तक में कचरा फैल चुका है।

हड़ताल की वजह कचरा का उठाव नहीं होने से अवारा पशु इन कचरों में अपने लिए भोजन की तलाश करते हुए कचरे को सुबह से लेकर शाम तक बिखेर रहे हैं। शहर के मुख्य मार्ग थाना रोड में शहीद सराय पुलिया पर दोनों तरफ कचरे का ढेर खड़ा हो गया है। सड़ी-गली हरी सब्जियों के साथ ही स्थानीय दुकानों से निकलने वाले प्रतिदिन का कचरा यहां फेंका जा रहा है, लेकिन हड़ताल के कारण इनका उठाव नहीं हो रहा है। यही स्थिति फतेहपुर बाईपास मोड़, सदर अस्पताल के सामने, स्टेशन मोड़, चिकटोली मोड़, डीएवी मोड़, हाफिजी तीन मुहानी, फलमंडी, सब्जी मंडी, किशुन कटरा, दलदरी, गुड़ मंडी समेत पूरे शहर की हो गई है। उपर से सोमवार को हुई बारिश कचरा को फैलाने व गीला कचरा से उठने वाली बदबू को और अधिक बढ़ाने का काम कर दी। मोहल्ले व मुख्य मार्ग पर फैली गंदगी को पार कर पहुंचे शिवालय पूजा करने श्रावण मास में विभिन्न मंदिरों व मुख्य मार्ग में गंदगी फैले रहने से लोगों को पूजा-पाठ से लेकर आने-जाने तक में गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। श्रावण मास के पहले दिन शिवालय में जलाभिषेक करने पहुंचे लोग गंदगी पार कर आने-जाने को विवश रहे। मंदिर से लेकर स्कूल-कॉलेज के आस-पास पसरी गंदगी अब जानलेवा साबित होती जा रही है। कारण कि कचरा का उठाव नहीं होने व बारिश के कारण कचरा के भिंगने व जलजमाव में कचरा फैलने से संक्रमण फैलने का खतरा अब बढ़ गया है। लोग बता रहे कि घर के पास गंदगी, बाजार निकलो तक रास्ते पर गंदगी, दुकान में जाओ तो गंदगी, पूजा-पाठ करने जाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ तब गंदगी, मतलब कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी। ऐसे में करें आखिर क्या। लोगों का कहना है कि सुनने में आ रहा कि सफाई कर्मियों की हड़ताल पूरे बिहार प्रदेश में है, लेकिन अपने शहर व घर के आस-पास जो स्थिति बन गई है, उसमें अब रहना मुश्किल हो गया है।

मांगें और हड़ताल की अवधि मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगी हड़ताल बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ऐकटू व बिहार लोकल बॉडी एम्पलाइज फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन हड़ताल नप कर्मियों व नगर परिषद के सफाई कर्मियों की मांगें नहीं माने जाने तक खत्म नहीं किए जाने का है। महासंघ के राज्य सचिव अमित कुमार ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने से पूर्व ही इसकी सूचना नगर परिषद की ईओ को दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि हमारी मांगों को लेकर लंबे समय से कोई ठोस पहल नहीं की गई, मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा है। वहीं, अनीश कुमार व जफर अली ने बताया कि कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सरकार जबतक मांगें पूरी नहीं करती हड़ताल जारी रहेगी। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें -समान काम के लिए समान वेतन लागू की जाए -संविदा, दैनिक वेतनभोगी व आउटसोर्स कर्मचारियों को करें नियमित -रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए -वेतन-अन्य लंबित भुगतान समय पर की जाए -सेवा सुरक्षा, पेंशन व अन्य वैधानिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए -वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी व अन्य अस्थायी कर्मचारियों की सेवा नियमित करने व सेवा सुरक्षा -स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने व सेवा सुरक्षा की पुरजोर मांग - एसीपी-एमएसीपी का लाभ व बकाया भुगतान की मांग -लंबे समय से पदोन्नति नहीं मिलने से वेतन वृद्धि व सेवा प्रगति प्रभावित