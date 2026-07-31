Siwan News मैरवा नगर पंचायत में सफाईकर्मी का प्रदर्शन
Siwan News मैरवा के नगर पंचायत के सफाई कर्मी अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। सफाई कर्मियों ने धरना-प्रदर्शन किया और सरकार से नियमित सेवा, सम्मानजनक वेतन और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग की।
Siwan News मैरवा, एक संवाददाता। नगर पंचायत के सफाई कर्मी गुरुवार से अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जिससे साफ-सफाई का कार्य प्रभावित हो गया। सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी किया। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दिया। हड़ताल कर रहे कर्मियों ने कहा कि सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने कहा की नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। नियमित सेवा, सम्मानजनक वेतन और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
हड़ताल के कारण नगर पंचायत क्षेत्र में कचरा उठाव और सफाई व्यवस्था प्रभावित है। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी तीन सूत्री मांगें कार्यरत कर्मियों का नियमितीकरण, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर सीधे वेतन भुगतान तथा नगर निकाय कर्मियों को सरकारी योजनाओं का मांग पूरा नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
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