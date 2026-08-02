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Siwan News तीन दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर 23 अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिलावासियों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उनके घर के समीप ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना...

Siwan News तीन दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर 23 अगस्त से

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिलावासियों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उनके घर के समीप ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना ने 23 से 25 अगस्त तक तीन दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया है। शिविर में इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी संशोधित पासपोर्ट शुल्क इस शिविर में प्राप्त आवेदनों पर भी लागू होगा।

उद्घाटन समारोह

विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित वैन शिविर का उद्घाटन डीएम विवेक रंजन मैत्रेय व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना स्वधा रिजवी 23 अगस्त को करेंगी। आवेदकों को शिविर में आने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखते हुए अपॉइंटमेंट पत्र में निर्धारित समय पर पहुंचने की जानकारी दी गई है।

शिविर का उद्देश्य

बहरहाल, बताया जा रहा कि जिले में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए तीन दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अनुसार शिविर में 165 आवेदकों के लिए अपॉइंटमेंट तय है। प्रतिदिन 55 आवेदकों को सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। इच्छुक आवेदक पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्थान के रूप में पासपोर्ट सेवा मोबाइल कैंप कलेक्ट्रेट परिसर सीवान का चयन करना होगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना के अनुसार सीवान में तीसरी बार पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर लगाया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

यह पासपोर्ट सेवा शिविर कब आयोजित किया जा रहा है?
यह पासपोर्ट सेवा शिविर 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है।
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