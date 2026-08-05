Siwan News नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी गिरफ्तार
Siwan News मैरवा के बभनौली में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई है। पीड़िता के पिता ने थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने आरोपी सूरज मद्देशिया को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।
Siwan News मैरवा। थाना क्षेत्र के बभनौली में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की शिकायत थाने में दर्ज की गई हैं। पीड़िता के पिता ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। आरोपी युवक दरौली थाना क्षेत्र के खैरा गांव का सूरज मद्देशिया बताया जा रहा हैं। आवेदन के अनुसार आरोपी किराये के मकान में रहता था। सोमवार की देर रात घर में घुस गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर परिजन जाग गए।
इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। परिजनों का आरोप है कि आरोपी मारने की धमकी दे रहे है। पूरा परिवार दहशत में है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया की आवेदन मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गयी है।
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