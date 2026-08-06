Siwan News मैरवा में मेडिकल दुकानदार के साथ मारपीट
Siwan News मैरवा के थाना क्षेत्र में एक दवा दुकानदार ने नाबालिग भाई के साथ मारपीट और रुपये छीनने की शिकायत की है। आरोप है कि पांच युवकों ने दुकान पर हमला कर 50 हजार रुपये छीन लिए और भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों में शिवम दुबे, आशीष यादव और आशु चौहान शामिल हैं।
Siwan News मैरवा। थाना क्षेत्र में एक दवा दुकानदार ने नाबालिग भाई के साथ मारपीट एवं रुपये छीने जाने की शिकायत थाने में किया हैं। यूपी के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के खुरवशिया दक्षिण गांव के अखिलेश शर्मा है। थाने में आवेदन देकर पांच युवकों पर हमला कर 50 हजार रुपये छीनने तथा उसके भाई को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। नामजद आरोपी दरौली के दोन गांव के शिवम दुबे, मझवलिया गांव के आशीष यादव व आशु चौहान बताए गए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।