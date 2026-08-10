Siwan News पंचायतों की समस्याओं की अनदेखी पर जताई नाराजगी
Siwan News नौतन में प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रमुख मीरा देवी की अध्यक्षता में पंचायत समस्याओं पर बैठक आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने शिक्षा, सड़क और विकास से संबंधित मुद्दों का त्वरित निराकरण करने की मांग की।
Siwan News नौतन,एक संवाददाता। प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को प्रमुख मीरा देवी की अध्यक्षता में पंचायतों की जनसमस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। जनप्रतिनिधियों ने संबंधित विभागों के पदाधिकारी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत स्तर की समस्याओं से अधिकारी को कई बार अवगत कराया गया। लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उठाए गए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। जिससे ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है। प्रमुख मीरा देवी ने संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया और माहौल शांत किया।
जनप्रतिनिधियों ने सड़क, नाली, शिक्षा और विकास कार्यों सहित पंचायतों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभागों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। बैठक में उप प्रमुख प्रसिद्ध कुमार, सीओ शशि कुमारी,बीडीओ अंजलि कुमारी,थानाध्यक्ष जितमोहन कुमार,प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चितरंजन राव, मुखिया अमित सिंह,मुखिया हवलदार अंसारी, अशोक यादव, जिला परिषद सदस्य बेबी देवी,बीडीसी सदस्य मंजू देवी आदि उपस्थित थे।
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