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Siwan News मत्स्य किसान आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर करें मत्स्य पालन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान के दुघड़ा गांव में बीवीजी रामजी सीवान चौर क्लस्टर विकास सेतु के तहत आयोजित मत्स्य किसान संगोष्ठी में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने का निर्देश दिया गया।

Siwan News मत्स्य किसान आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर करें मत्स्य पालन

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के गोरेयाकोठी प्रखंड के दुघड़ा गांव में बीवीजी रामजी सीवान चौर क्लस्टर विकास सेतु के तहत मत्स्य किसान संगोष्ठी का आयोजन रविवार को किया गया। मौके पर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए अगले पांच वर्षों में एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। मत्स्य किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर मत्स्य पालन करने का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि इससे उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही किसान आत्मनिर्भर होंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। डीएम ने कहा कि मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। सरकार किसानों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मत्स्य किसानों की समस्याएँ

जिला मत्स्य पदाधिकारी चंदन कुमार को पात्र मत्स्य किसानों से आवेदन प्राप्त कर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने का निर्देश दिया ताकि किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। कार्यक्रम का आयोजन डेहरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के तत्वावधान में किया गया। मौके पर डीडीसी अमिताभ सिंह, एसडीओ अनिता सिन्हा, बीडीओ डॉ. अभय कुमार, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, साहिल प्रियदर्शी, मत्स्य विकास पदाधिकारी आनंद कुमार, तकनीकी सहायक प्रशांत कुमार, मुखिया बृजमोहन साह आदि उपस्थित थे।

गैर-संबंधित मुद्दे

बरसात में तालाब में पानी आने से मछलियां बहकर निकल आती डीएम ने मत्स्य किसानों की समस्याओं को सुनने के साथ ही समाधान के लिए विभागीय अधिकारियेां को निर्देशित किया। मछली पालक रमेश गुप्ता ने बताया कि दुधड़ा गांव के समीप धमई नदी पर बना स्लुइस गेट क्षतिग्रस्त है। बरसात में तालाब में पानी आने से मछलियां बहकर निकल जाती हैं। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। किसान ने स्लुइस गेट की मरम्मत व अतिरिक्त पानी रोकने की व्यवस्था करने की बात कही। उमेश गुप्ता ने धमई नदी के जीर्णोद्धार की आवश्यकता की बात कही। कहा कि नदी में अधिक गाद भरने से मत्स्य पालन प्रभावित हो रहा है। किसान सुरेश महतो ने कहा कि कई सरकारी तालाब अतिक्रमण की चपेट में है, उनमें गाद भरा है।

आगे की योजना

जिला मत्स्य पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि परियोजना के प्रथम चरण में गोरेयाकोठी, बसंतपुर व भगवानपुर हाट के चौर क्षेत्रों का चयन किया गया है। यहां जलभराव व वेटलैंड की स्थिति मत्स्य पालन के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि योग्य मत्स्य किसानों की पहचान कर उन्हें समूहों में संगठित किया जाएगा। परियोजना के तहत किसानों के समूह गठित होने से किसान सामूहिक रूप से उत्पादन, विपणन व वित्तीय गतिविधियों का संचालन कर सकेंगे। चरणबद्ध कार्ययोजना के आधार पर मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक व वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने कहा कि इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होने से स्थानीय युवा व उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी

सामान्य प्रश्न

मत्स्य किसान संगोष्ठी कब आयोजित की गई?
मत्स्य किसान संगोष्ठी रविवार को आयोजित की गई।
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