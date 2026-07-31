Siwan News बाबा महेंद्रनाथ धाम में 20 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Siwan News श्रावण मास के प्रथम दिन ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में 20,000 श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की। तड़के से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जलाभिषेक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।
Siwan News सिसवन, एक संवाददाता। श्रावण मास के प्रथम दिन गुरुवार को ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 20 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की। तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर और जलाभिषेक मार्ग पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई थी। मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्गों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती रही। भीड़ प्रबंधन, पेयजल, बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध किया गया था। जिला उपविकास आयुक्त अभिताभ कुमार सिंह ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर तैयारी और व्यवस्था का जायजा लिया।
उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ राजेश कुमार, सीओ उदयन सिंह, ओपी थानाध्यक्ष विजयरंजन कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। प्रशासन पूरे दिन मेले और मंदिर परिसर की गतिविधियों पर नजर बनाए रहा, जिससे जलाभिषेक शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।
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