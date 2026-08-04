Siwan News सावन की पहली सोमवारी को जलाभिषेक को शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

Siwan News सावन की पहली सोमवारी को जलाभिषेक को शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु
Siwan News महाराजगंज में सावन माह की पहली सोमवारी को शहर और गांव के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की। महिलाएं, युवा और बच्चे भी उपस्थित रहे। मंदिरों को आकर्षक सजावट और भजन-कीर्तन से भक्ति का वातावरण बना। सभी ने परिवार की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
Siwan News महाराजगंज, संवाद सूत्र। सावन माह की पहली सोमवारी को शहर से लेकर गांव के विभिन्न शिवालयों में सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा। श्रद्धालु सुबह तड़के ही मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने में जुट गए।
श्रद्धालुओं की उपस्थिति
रामेश्वर धाम शिव मंदिर, बाल बाबा मठ सहित सभी शिव मंदिर में सुबह से लेकर दोपहर तक श्रद्धालुओं का आना-जाना लगातार जारी रहा। शिवभक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की। महिलाओं, युवाओं और बच्चों की भी अच्छी-खासी उपस्थिति रही।
मंदिरों की सजावट
शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर परिसरों में रंग-बिरंगी झालरें, फूलों की सजावट और विशेष प्रकाश व्यवस्था श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। कई मंदिरों में भजन-कीर्तन और शिव स्तुति का आयोजन भी किया गया, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति की रसधारा बहती रही।
व्यवस्थाएं और श्रद्धा
श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। रामेश्वर धाम शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंची शिक्षिका मीरा कुमारी, कुमुद देवी, अन्नपूर्णा देवी, रिंकी कुमारी, रजनी देवी, सुभावती देवी, पिंकी कुमारी, खुशी कुमारी व प्रतिभा देवी ने बताया कि पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ सावन माह के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए शिव- पार्वती सहित शिव परिवार की आराधना व पूजा करते हैं।
सामान्य प्रश्न
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