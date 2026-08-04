Siwan News जामो के राम-जानकी शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Siwan News सावन माह के पहले सोमवार को जामो बाजार स्थित राम-जानकी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से भक्तों ने मंदिर परिसर में दर्शन किया और पूजन सामग्री अर्पित की। स्थानीय लोगों ने व्यवस्था संभाली और श्रद्धालुओं का उत्साह देखना लुभावना था। सावन में शिव की पूजा का विशेष महत्व है।

Siwan News महाराजगंज/जामो, एक प्रतिनिधि। सावन माह के पहले सोमवार को जामो बाजार स्थित राम-जानकी शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

श्रद्धालुओं का आगमन सोमवार की सुबह करीब तीन बजे से ही दूर-दराज के क्षेत्रों से शिव भक्तों का मंदिर परिसर में पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह होते-होते मंदिर परिसर और आसपास का पूरा इलाका श्रद्धालुओं से भर गया। भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। श्रद्धालुओं में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला।

स्वयंसेवकों की व्यवस्था स्थानीय ओसिहर सोनी ने बताया कि राम-जानकी शिव मंदिर में सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। प्रत्येक वर्ष सावन माह में हजारों की संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का दर्शन एवं जलाभिषेक करते हैं। सावन के पहले सोमवार को भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय लोगों एवं मंदिर से जुड़े स्वयंसेवकों ने व्यवस्था संभाली। मंदिर परिसर के आसपास पूरे दिन धार्मिक माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं के जयकारों से जामो बाजार भक्तिमय नजर आया।

सावन का महत्व सनातन धर्म में सावन माह को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष और पवित्र माना जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जामो बाजार स्थित राम-जानकी शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं।