Siwan News शिव के जयघोष से गूंजते रहे शिवालय : शिवमय हुआ संपूर्ण जिला

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।शिव के जयघोष से गूंजते रहे शिवालय : शिवमय हुआ संपूर्ण जिलाके लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रिमझिम फुहार के बीच शिवालयों में शिव भक्त अपने आराध्य शिव-शंभु को...

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। श्रावण मास के पहले सोमवार को शहर समेत संपूर्ण जिला भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखा। शिवालयों में जलाभिषेके के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रिमझिम फुहार के बीच शिवालयों में शिव भक्त अपने आराध्य शिव-शंभु को जलाभिषेक करने के लिए पूरे दिन पहुंचते रहे। सभी ने बम-बम भोले की जय-जयकार के साथ महादेव को जल अर्पित कर परिवार में सुख-शांति की कामना की, साथ ही घर-परिवार व खुशहाल जीवन की मन्नतें भी मांगी। शिवमय हुए संपूर्ण सीवान में पूरे दिन शिव के जयघोष से शिवालय गूंजते रहे।

शिवालयों में जलाभिषेक दिन में जलाभिषेक व संध्या आरती के उपरांत विधि-विधान से शिवालयों में महादेव का श्रृंगार पुजारियों ने किया। शयन आरती तक श्रद्धालु शिवालय पहुंच दर्शन-पूजन करते रहे। काफी संख्या में महिला-पुरुष समेत युवक-युवतियों ने श्रावण मास के पहले सोमवार को उपवास भी रखा। जलाभिषेक करने के उपरांत लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बहरहाल, शहर के प्राचीन शिवालय महादेवा स्थित पंचमुखी शिव मंदिर समेत मेंहदार में बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर व सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर समेत सभी शिवालय सावन के पहले सोमवार को ऊं नम: शिवाय, हर-हर महादेव, बम-बम भोले से गूंजते रहे। पहले सोमवार को शिव भक्त शिवालय का कपाट खुलने के साथ ही गर्भगृह में पहुंच कर दर्शन पूजन व जलाभिषेक करने में जुट गए। इस दौरान भोलेनाथ तेरी जय हो के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा।

प्रसाद और पूजा पंचमुखी शिव मंदिर में प्राचीन कुंआ के जल से महिला-पुरुष समेत युवक-युवतियों व बच्चों ने महादेव को जल अर्पित किया। दूध, गंगाजल व जल से भगवान शिव के लिंग का जलाभिषेक किया गया। महादेव को बेल पत्र, शमी पत्ता, भांग, धतूरा का फल व फूल, अकवन का पत्ता, फूल व माला, सफेद फूल, कनैल का फूल, अबरख, अक्षत आदि लोगों ने चढ़ाया। फिर प्रसाद के रूप में केला, सेव, आम, कोन, अमरुद आदि फल चढ़ाए गए। यहां गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश करने के लिए बैरिकेंडिग की गई थी। महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग थी, जहां वह कतारबद्ध होकर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे।

सुरक्षा और व्यवस्था मंदिर परिसर से लेकर मुख्य मार्ग तक में फल, फूल समेत अन्य सामग्रियों की कई दुकानें सजी थीं, जहां से लोग खरीदारी कर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। महादेवा शिवालय में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी समेत पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके अलावा वैरिकेडिंग कराई गई है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को महादेवा शिव मंदिर समेत अन्य सभी शिवालयों में पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

श्रावण के पहले सोमवार का महत्व शहर के सभी मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ शहर के नया बाजार स्थित भावनाथ मंदिर व शुक्ला टोली हनुमान मंदिर श्रावण के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं का केन्द्र बना रहा। पौ फटते ही यहां जलाभिषेक के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। शुक्ला टोली हनुमान मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य प. नीतीश दुबे ने बताया कि इस वर्ष श्रावण मास में चार सोमवार का सुखद संयोग है, जिसमें महादेव की विशेष पूजा-अर्चना की जायेगी। आचार्य ने बताया कि श्रावण मास में प्रत्येक दिन जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। वहीं, नया बाजार भावनाथ मंदिर में प्रधान पुजारी प. सुमन पाठक की निगरानी में जलाभिषेक हुआ। उन्होंने बताया कि प्राचीन भावनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इधर, फलमंडी नर्मदेश्वर शिव मंदिर, कसेरा टोली, शांति वट वृक्ष, पचमंदिरा, रामनगर, रेलवे कॉलोनी, संतोषी माता स्फटिक शिव मंदिर समेत अन्य सभी शिवालयों में शिव भक्तों ने श्रावण के पहले सोमवार को जलाभिषेक कर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, नंदी समेत सभी देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की। पहली सोमवारी को लेकर शिवभक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से श्रद्धालुओं के आगमन व विधि-व्यवस्था के इंतजाम का विशेष ख्याल रखा जा रहा था।