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Siwan News गुठनी: सोहगरा में सावन के पहले दिन बाबा हंसनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गुठनी: सावन के पहले दिन बाबा हंसनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बाबा हंसनाथ पर जलाभिषेक किया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा।

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Siwan News गुठनी: सोहगरा में सावन के पहले दिन बाबा हंसनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़ : सुबह 04 बजे से ही बाबा हंसनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के खड़े थे श्रद्धालु : सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पुलिस, मजिस्ट्रेट और अधिकारी रहे मुस्तैद दिखे फोटो कैप्शन गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड के सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर में सावन माह पहले दिन गुरूवार को बाबा हंसनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओ की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बाबा हंसनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आरती के बाद लोगो को जलाभिषेक करने की अनुमति मिल गई। जिसके बाद सोहगरा में पहुंचे हजारों लोगो ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बाबा हंसनाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान आए श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव और जय शिव शंभू के नारे से मानो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर समिति और युवाओं द्वारा आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो इसका विशेष ख्याल रखा था। उनके लिए स्वच्छ पेयजल, ठहरने की व्यवस्था, शौचालय, बिजली, जलपान की व्यवस्था की गई थी। वहीं स्थानीय प्रशासन ने दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू किया गया। उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए सुरक्षित व्यवस्था किया। जबकि मंदिर समिति और युवाओं द्वारा भी मंदिर परिसर में साफ सफाई और लोगो को जलपान कराया गया। मौके पर युवा कार्यकर्ता समिति के अभिषेक सिंह, रंजीत मदेशिया मौजूद थे।

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सोहगरा में सावन के पहले दिन को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सजग दिखी।

इसकी कमान खुद थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने संभाला। उनके नेतृत्व में पुलिस टीम मंदिर और आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। प्रमुख रूप से मंदिर की साफ-सफाई, मंदिर परिसर में रोशनी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था और सीसीटीवी फुटेज प्रमुख था। वही आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी थी। इससे मंदिर समिति के अध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह, सचिव मिनहाज सोहगर्वी, अभिषेक सिंह, रंजीत कुमार, मुखिया रंजीत कुशवाहा, सरपंच बृजेश कुमार पाल, सुरेंद्र कुमार ने सहयोग किया।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाबा हंसनाथ मंदिर में श्रद्धालु कब पहुंचे?
श्रद्धालु सुबह 04 बजे से बाबा हंसनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए खड़े थे।
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