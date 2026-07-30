Siwan News गुठनी: सोहगरा में सावन के पहले दिन बाबा हंसनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़ : सुबह 04 बजे से ही बाबा हंसनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के खड़े थे श्रद्धालु : सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पुलिस, मजिस्ट्रेट और अधिकारी रहे मुस्तैद दिखे फोटो कैप्शन गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड के सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर में सावन माह पहले दिन गुरूवार को बाबा हंसनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओ की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बाबा हंसनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आरती के बाद लोगो को जलाभिषेक करने की अनुमति मिल गई। जिसके बाद सोहगरा में पहुंचे हजारों लोगो ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बाबा हंसनाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान आए श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव और जय शिव शंभू के नारे से मानो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर समिति और युवाओं द्वारा आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो इसका विशेष ख्याल रखा था। उनके लिए स्वच्छ पेयजल, ठहरने की व्यवस्था, शौचालय, बिजली, जलपान की व्यवस्था की गई थी। वहीं स्थानीय प्रशासन ने दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू किया गया। उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए सुरक्षित व्यवस्था किया। जबकि मंदिर समिति और युवाओं द्वारा भी मंदिर परिसर में साफ सफाई और लोगो को जलपान कराया गया। मौके पर युवा कार्यकर्ता समिति के अभिषेक सिंह, रंजीत मदेशिया मौजूद थे।