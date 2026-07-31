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Siwan News सोहगरा धाम में बाबा हंसनाथ मंदिर में अहले सुबह से जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। बाबा हंसनाथ मंदिर में सावन माह के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने बाबा हंसनाथ पर जलाभिषेक किया। मंदिर समिति और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा।

Siwan News सोहगरा धाम में बाबा हंसनाथ मंदिर में अहले सुबह से जलाभिषेक

Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड के सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर में सावन माह पहले दिन गुरूवार को बाबा हंसनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओ की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बाबा हंसनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आरती के बाद लोगो को जलाभिषेक करने की अनुमति मिल गई। जिसके बाद सोहगरा में पहुंचे हजारों लोगो ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बाबा हंसनाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान आए श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव और जय शिव शंभू के नारे से मानो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।

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मंदिर सुरक्षा के उपाय

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन माह के पहले दिन किस मंदिर में जलाभिषेक हुआ?
सावन माह के पहले दिन बाबा हंसनाथ मंदिर में जलाभिषेक हुआ।
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