Siwan News बोलेरो से 199 लीटर विदेशी शराब बरामद, तस्कर फरार
Siwan News गोरिया कोठी थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन से करीब 199 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस की घेराबंदी देखकर तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया है और फरार तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
Siwan News महाराजगंज/गोरेयाकोठी, एक प्रतिनिधि। गोरिया कोठी थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन से करीब 199 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस की घेराबंदी देखकर तस्कर बोलेरो छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया है।
पुलिस की सूचना
गोरिया कोठी थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से एक बोलेरो वाहन में भारी मात्रा में विदेशी शराब लेकर तस्कर गुजरने वाले हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर संभावित मार्गों पर वाहन जांच और घेराबंदी शुरू कर दी गई। इसी दौरान लधी बाजार के समीप पुलिस ने एक संदिग्ध बोलेरो को रोकने का प्रयास किया।
तस्करों का फरार होना
पुलिस को देखते ही वाहन सवार तस्कर बोलेरो छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, बोलेरो से करीब 199 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। बरामद शराब और बोलेरो को जब्त कर लिया गया है। फरार तस्करों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
थानाध्यक्ष का बयान
थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में शराब तस्करी और अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। फरार आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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