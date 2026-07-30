Siwan News काली पट्टी बांधकर बीडीओ ने दर्ज कराया विरोध
Siwan News महाराजगंज के बीडीओ बिंदु कुमार ने काली पट्टी बांधकर बीडीओ के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सुरक्षा के लिए यह विरोध जारी रहेगा, लेकिन सरकारी कार्य बाधित नहीं होंगे। कार्यालय में कामकाज और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन लगातार जारी रहेगा।
Siwan News महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए बीडीओ के समर्थन में महाराजगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी बिंदु कुमार ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। विरोध के बावजूद उन्होंने अपने कार्यालय में नियमित रूप से कार्यों का निष्पादन किया और आम लोगों से जुड़े सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती। बीडीओ बिंदु कुमार ने कार्यालय में काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए यह संदेश दिया कि अधिकारियों की सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर विरोध जारी है, लेकिन इसका असर सरकारी कामकाज और जनहित से जुड़े कार्यों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
कार्यालय में आने वाले लोगों के कार्यों का नियमित रूप से निष्पादन किया गया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। बीडीओ ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्व की तरह जारी रहेगा। विरोध केवल मांगों के समर्थन में सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। इससे कार्यालय के नियमित कार्य और विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।