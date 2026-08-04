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Siwan News सांप के काटने से युवक अचेत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News चैनपुर ओपी क्षेत्र के चिरैया मठिया गांव में रामायण भारती के पुत्र रामनाथ भारती को सांप ने काट लिया, जिससे वह अचेत हो गया। उसका इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में किया गया।

Siwan News सांप के काटने से युवक अचेत

Siwan News सिसवन। चैनपुर ओपी क्षेत्र के चिरैया मठिया गांव में सांप के काटने से एक युवक अचेत हो गया। युवक स्थानीय निवासी रामायण भारती का पुत्र रामनाथ भारती है। इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया।

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