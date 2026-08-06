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Siwan News मारपीट की घटना में महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के मोरवन गांव में आपसी विवाद के चलते हुई मारपीट में कमलावती देवी नामक महिला घायल हो गई। घायल महिला का उपचार सिसवन के रेफरल अस्पताल में किया गया है। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई है।

Siwan News मारपीट की घटना में महिला घायल

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक महिला घायल हो गई। घायल महिला स्थानीय निवासी पारस महतो की पत्नी कमलावती देवी है। घायल महिला का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया।पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है।

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