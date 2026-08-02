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Siwan News शराब लदे बाइक को पुलिस ने पकड़ा,तस्कर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News स्थानीय पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बाइक पर लदी 450 बोतल शराब पकड़ी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार जा रहा है। शराब तस्कर ने पुलिस को देख भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक और शराब छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने बाइक के मालिक व तस्कर के खिलाफ FIR दर्ज की है।

Siwan News शराब लदे बाइक को पुलिस ने पकड़ा,तस्कर फरार

Siwan News नौतन,एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बाइक पर लदी शराब पकड़ा है। जबकि शराब तस्कर पुलिस को देख बाइक व शराब छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की रात्रि में गश्ती करने के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि यूपी से एक बाइक पर शराब की खेप लेकर एक तस्कर बिहार में सप्लाई करने के लिए जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने संभावित रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी। तथा वाहन जांच करने लगी। इसी बीच सेमरिया नहर के समीप यूपी की ओर से बाइक पर बोरी लादे एक युवक को तलाशी के लिए रुकने का इसारा किया।

वहीं पुलिस को अचानक सामने देख शराब तस्कर बाइक व शराब फेंक कर भागने लगा। पुलिस ने काफी दूर तक उसका पीछा किया। लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह भागने में सफल हो गया। पुलिस ने बाइक पर लदी बोरी की तलाशी ली। जिसमें से 450 पीस (90लीटर) शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष जीतमोहन प्रसाद ने बताया कि जब्त बाइक के वाहन स्वामी व फरार तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर फरार शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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