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Siwan News दरौली में एक वारंटी गिरफ्तार,भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली में स्थानीय थाना पुलिस ने न्यायालय के वारंट के आधार पर ओमप्रकाश भगत को गिरफ्तार किया। भगत स्थानीय नेपुरा क्षेत्र का निवासी है और उसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की।

Siwan News दरौली में एक वारंटी गिरफ्तार,भेजा जेल

Siwan News दरौली, एक संवाददाता। स्थानीय थाना पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बुधवार को जेल भेज दिया।थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी थाना क्षेत्र के नेपुरा निवासी ओमप्रकाश भगत है, जिसे जेल भेज दिया गया।

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