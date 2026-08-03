Siwan News मारपीट की घटना में युवक घायल
Siwan News सिसवन के एक गांव में आपसी विवाद के कारण एक युवक, विनोद कुमार, घायल हो गया। विनोद कुमार, पंकज कुमार का बेटा है, जिसे सिसवन रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक स्थानीय निवासी पंकज कुमार का पुत्र विनोद कुमार है। घायल युवक का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया।
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