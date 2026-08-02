Siwan News इंटरनेट टावर पर ठनका गिरने से तकनीकी खराबी

Siwan News भगवानपुर हाट, एसं। प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को दोपहर बाद करीब दो बजे अचानक आई तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। बारिश के दौरान बिजली चमकने व कड़कने की तेज आवाज में प्रखंड कार्यालय के ऊपर बेल्टॉन कंपनी के द्वारा इंटरनेट सेवा के लिए लगाए गए टावर पर ठनका गिर गया। टावर पर बज्रपात होने पर अपने-अपने कार्यालय में काम कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को झटका महसूस हुआ। बीडीओ प्रियंका कुमारी, सीओ धीरज कुमार पाण्डेय, आरटीपीएस में कार्य कर रहे आईटी सहायक इशरत अली, अनुज कुमार, प्रखंड कार्यालय के कर्मी प्रफुल्ल नारायण आदि को झटका महसूस हुआ। हालांकि इससे किसी को शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है लेकिन आरटीपीएस कार्यालय का कम्प्यूटर सिस्टम पूरी तरह से जल गया है।