Siwan News जनता दरबार में सात मामलों का हुआ निपटारा
Siwan News सिसवन में अंचल कार्यालय में जन दरबार का आयोजन किया गया, जहां जमीनी विवादों का निपटारा हुआ। सीओ उदयन सिंह की अध्यक्षता में सात मामलों का मौके पर समाधान किया गया। कुल नौ मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें दो के लिए आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया।
Siwan News सिसवन। अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर जमीनी विवादों का निपटारा किया गया। सीओ उदयन सिंह की अध्यक्षता में लगे जनता दरबार में जमीनी मामलों पर सुनवाई हुई। आपसी बातचीत और समझदारी से सात मामलों का मौके पर ही सकारात्मक निपटारा कर दिया गया। कूल नौ मामलो की सुनवाई हुई जजिसमें दो मामलों पर आवश्यक कागजात और साक्ष्यों के आधार पर जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया गया।
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