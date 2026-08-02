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Siwan News जनता दरबार में 16 में से 10 भूमि विवाद मामलों का निपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली में प्रखंड मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े 16 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 10 मामलों का तत्काल समाधान किया गया। शेष 6 मामलों के लिए अगली तारीख तय की गई। सीओ ने अधिकारियों को मामले जल्दी सुलझाने का निर्देश दिया और शांति से विवाद सुलझाने की अपील की।

Siwan News जनता दरबार में 16 में से 10 भूमि विवाद मामलों का निपटारा

Siwan News दरौली, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल कार्यालय में शनिवार को सीओ विद्याभूषण भारती की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान कुल 16 मामलों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें से दोनों पक्षों की सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर 10 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। शेष छह मामलों में आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई।सीओ ने संबंधित राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य भूमि विवादों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित समाधान करना है, ताकि लोगों को न्याय के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।जनता

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दरबार में थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे, अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मी व दोनों पक्षों के आवेदक उपस्थित रहे। इस दौरान सीओ व थानाध्यक्ष ने लोगों से आपसी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ जनता दरबार में उपस्थित होने की अपील की।

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