Siwan News आपसी विवाद में मारपीट अधेड व्यक्ति घायल
Siwan News सिसवन के ग्यासपुर उत्तर टोला गांव में जमीन विवाद के चलते एक अधेड व्यक्ति घायल हो गया। घायल वीरेंद्र सिंह को सिसवन के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई है।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के ग्यासपुर उत्तर टोला गांव में आपसी जमीन विवाद में हुई मारपीट की घटना एक अधेड व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति स्थानीय निवासी रामजन्म सिंह का पुत्र वीरेंद्र सिंह है। घायल का इलाज सिसवन के रेफरल अस्पताल में कराया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है।
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