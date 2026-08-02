Siwan News किसान सलाहकार समिति की बैठक में कृषि संबंधित योजनाओं की दी गई जानकारी
Siwan News गुठनी प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में शनिवार को किसान सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य सरकार द्वारा कृषि के लिए कई तकनीकी योजनाओं की जानकारी दी गई, जैसे मशरूम, दाल, और पशुपालन। किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सलाहकारों से संपर्क करने के लिए कहा गया।
Siwan News गुठनी,एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में शनिवार को किसान सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। किसान सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता राजू राम ने किया। बैठकर की शुरुआत में प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुशील चौधरी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई योजनाओं की जानकारी समिति के सदस्यों को दी गई।
सरकारी योजनाओं की जानकारी
उन्होंने बताया कि कृषि के लिए कई तकनीक और योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई है। जिसमें मशरूम, दाल, पशुपालन, अंजीर, आम, लीची, नारियल, की खेती पर विशेष जोर दी गई है। वहीं सिंचाई से संबंधित योजनाओं को कृषि एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भरकर इसका लाभ पाया जा सकता है।
किसानों के लिए योजनाएं
कृषि पदाधिकारी सुशील चौधरी ने किसान सलाहकार समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि जो किसान प्रखंड मुख्यालय में आंवला, मशरूम और मखाना का खेती करना चाहता है। उसके लिए भी सरकार ने योजनाएं तैयार की है। किसी भी योजना के लिए कृषि सलाहकार, कृषि कोऑर्डिनेटर, कृषि समन्वयक और कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। वहीं किसानों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए किसान सलाहकार और कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में प्रखंड क़ृषि पदाधिकारी सुशील चौधरी, किसान सलाहकार समिति अध्यक्ष राजू राम, प्रखंड तकनीकी समन्वयक रामप्रताप चंद, बीटीएम कृष्णा नंद सिंह, पंकज मिश्र, सुदामा चौहान, नितीश कुशवाहा, मनोज राय उर्फ़ गुड्डू राय, शिवाजी पाण्डेय मौजूद थे।
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