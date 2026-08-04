Siwan News महीनेभर बाद भी डायलिसिस सेंटर में नए किडनी मरीजों का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं

Siwan News सीवान के सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में बेड की कमी के कारण नए किडनी मरीजों का रजिस्ट्रेशन पिछले एक महीने से बंद है। अस्पताल में 13 बेड हैं और लगभग 20 मरीज वेटिंग लिस्ट में हैं। बेड की कमी के कारण नए मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में बेड की कमी के कारण पिछले एक महीने से नए किडनी मरीजों का रजिस्ट्रेशन बंद है। इलाज की उम्मीद में अब भी करीब 20 मरीज वेटिंग लिस्ट में हैं और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बताया गया कि सदर अस्पताल में नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत डायलिसिस सेंटर का संचालन किया जा रहा है। डायलिसिस सेंटर में वर्तमान में कुल 13 बेड उपलब्ध हैं।

संसाधनों की कमी सेंटर में अभी 180 मरीज पंजीकृत हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में संसाधन के अभाव में नए मरीजों का इलाज शुरू करना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं, दूसरी ओर अस्तपाल प्रबंधन की ओर से भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा करीब दस महीने पहले मंगाई गई पांच नई डायलिसिस मशीनें व बेड अब तक जगह के अभाव में स्थापित नहीं हो सके हैं और धूल फांक रहे हैं।

डायलिसिस सेवा का इतिहास वर्ष 2021 में सदर अस्पताल में शुरू हुई थी डायलिसिस सेवा बताया गया कि वर्ष 2021 में सदर अस्पताल में पांच बेडों के साथ डायलिसिस सेवा शुरू हुई थी। मरीजों की संख्या बढ़ने पर करीब डेढ़ वर्ष पहले तीन और बेड जोड़े गए इसके बाद कुल संख्या बढ़कर 13 हो गयी। इसके बावजूद बढ़ती जरूरत को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर करीब दस महीने पहले पांच अतिरिक्त मशीनें व बेड उपलब्ध कराए गए, लेकिन अस्पताल परिसर में पर्याप्त जगह नहीं मिलने के कारण इन्हें अब तक चालू नहीं किया जा सका है।

सेवा की उपलब्धता 24 घंटे मिलती है मरीजों को सेवा मिली जानकारी के अनुसार यहां 24 घंटे जिले के सैकड़ों किडनी मरीज नियमित रूप से डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी अब मरीजों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। यदि अस्पताल प्रशासन शीघ्र अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करा देता है तो न केवल बंद रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो सकेगा, बल्कि जिले के कई किडनी मरीजों को समय पर जीवनरक्षक डायलिसिस सुविधा भी मिल सकेगी।

मुफ्त डायलिसिस सुविधा राशन कार्डधारियों को मुफ्त सुविधा मिली जानकारी के अनुसार इस सेंटर में राज्य के राशन कार्डधारियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाती है, जबकि बिना राशन कार्ड वाले मरीजों से निर्धारित शुल्क लिया जाता है। कई मरीजों को महीने में दो से तीन बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, जबकि चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार एक मरीज का अधिकतम चार बार तक डायलिसिस किया जा सकता है।

सेंटर मैनेजर की राय क्या कहते हैं सेंटर मैनेजर सदर अस्पताल डायलिसिस सेंटर के मैनेजर रविकांत यादव ने बताया कि बेड के अभाव में करीब एक महीने से नए किडनी रोगियों का रजिस्ट्रेशन बंद है। करीब दस महीने पहले पांच नई मशीनें व बेड उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से अबतक जगह नहीं देने से इन्हें स्थापित नहीं किया जा सका है। अस्पताल प्रबंधन से कई बार अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है।