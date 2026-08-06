Siwan News कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना
Siwan News महाराजगंज से कांवरियों का जत्था बुधवार को बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। पूर्व मुख्य पार्षद शारदा देवी ने इस कार्यक्रम की अगुवाई की। जत्था देवघर में बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेगा, उसके बाद बासुकीनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन करने के बाद लौटेगा।
Siwan News महाराजगंज। अनुमंडल मुख्यालय के नया बाजार से बुधवार को कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। नगर पंचायत की पूर्व मुख्य पार्षद शारदा देवी ने कांवरियों के जत्थे को रवाना किया। इस दौरान पूरा माहौल बोल बम के महामंत्र से गुंजायमान हो गया। शारदा देवी ने बताया कि कांवरियों का जत्था देवघर में बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक के बाद भक्त बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हुए कांवरियों का जत्था पुनः वापस होगा।
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