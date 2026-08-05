Siwan News भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट

Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के चिंतामनपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, धमकी देने की एफआईआर थाने में दर्ज कराई है। चिंतामनपुर के 65 वर्षीय रविंद्र यादव ने एफआईआर में गांव के ही मंटू यादव उर्फ दिनेश यादव पर विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाया है। साथ ही इसका विरोध करने पर मंटू यादव उर्फ दिनेश यादव, रजनी देवी समेत अन्य लोगों ने लाठी-डंडे से उन पर हमला कर दिया। मारपीट में रविंद्र यादव घायल हो गए। वहीं, मंटू कुमार यादव ने एफआईआर में इस बात को दर्शाया है कि वह अपने नए घर की दीवार का निर्माण करा रहे थे।