Siwan News भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट
Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के चिंतामनपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, धमकी देने की एफआईआर थाने में दर्ज कराई है। चिंतामनपुर...
Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के चिंतामनपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, धमकी देने की एफआईआर थाने में दर्ज कराई है। चिंतामनपुर के 65 वर्षीय रविंद्र यादव ने एफआईआर में गांव के ही मंटू यादव उर्फ दिनेश यादव पर विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाया है। साथ ही इसका विरोध करने पर मंटू यादव उर्फ दिनेश यादव, रजनी देवी समेत अन्य लोगों ने लाठी-डंडे से उन पर हमला कर दिया। मारपीट में रविंद्र यादव घायल हो गए। वहीं, मंटू कुमार यादव ने एफआईआर में इस बात को दर्शाया है कि वह अपने नए घर की दीवार का निर्माण करा रहे थे।
इसी दौरान रविंद्र यादव समेत कई लोग वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी व बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। हमले में उसका बेटा व बेटी घायल होकर बेहोश हो गए। घायलों का इलाज सीएचसी दरौंदा में कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल को सीवान रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों की अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जांच चल रही है।
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