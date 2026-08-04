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Siwan News सिद्धि गुफा चकरी धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली, एक संवाददाता। सावन माह के प्रथम सोमवार को सिद्धि गुफा चकरी धाम स्थित 11 फीट ऊंचे रामेश्वर महादेव शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही शिवभक्त हर-हर...

Siwan News सिद्धि गुफा चकरी धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Siwan News दरौली, एक संवाददाता। सावन माह के प्रथम सोमवार को सिद्धि गुफा चकरी धाम स्थित 11 फीट ऊंचे रामेश्वर महादेव शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही शिवभक्त हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ मंदिर परिसर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा व पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की।मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में कांवरिए और शिवभक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचे। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे।

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पूरे धाम में भक्तिमय वातावरण बना रहा और शिवभक्ति के जयघोष से चकरी धाम गूंजता रहा।

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