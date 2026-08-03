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Siwan News शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसलन। थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक नंदामुडा गांव निवासी मिथिलेश कुमार राम है। वह शराब पीकर हंगामा कर रहा था जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को...

Siwan News शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक गिरफ्तार

Siwan News सिसलन। थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक नंदामुडा गांव निवासी मिथिलेश कुमार राम है। वह शराब पीकर हंगामा कर रहा था जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस पुलिस ने गिरफ्तार युवक का मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए सीवान न्यायलय भेज दिया।

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