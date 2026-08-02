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Siwan News स्कूलों में मना गया सुरक्षित शनिवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हसनपुरा। प्रखंड व नगर पंचायत के सभी प्रारंभिक स्कूलों में शनिवार के दिन सुरक्षित शनिवार मनाया गया। वहीं विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत अगस्त...

Siwan News स्कूलों में मना गया सुरक्षित शनिवार

Siwan News हसनपुरा। प्रखंड व नगर पंचायत के सभी प्रारंभिक स्कूलों में शनिवार के दिन सुरक्षित शनिवार मनाया गया। वहीं विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत अगस्त माह के प्रथम शनिवार का विषय बाढ़ से खतरे और पानी में डूबने से बचाव के उपाय था। इसको ले क्षेत्र के सभी स्कूलों में मुख्य गतिविधियों के माध्यम से बाढ़ आने से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। इस मौके पर फोकल शिक्षकों में कृष्णानंद त्रिपाठी, मनीष द्विवेदी, संतोष सहनी, विजय कुमार, जनार्दन राम, सुनील कुमार, बृज कुमार साह, विरेंद्र यादव, मनोज कुमार सहित सभी शिक्षक व बच्चे मौजूद थे।

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