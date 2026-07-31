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Siwan News निजी जमीन का दीवार तोड़ने पर एसपी से लगायी गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हसनपुरा के लहेजी मठिया गांव निवासी जनार्दन यादव ने पुलिस कप्तान को आवेदन देकर अपनी निजी जमीन की दीवार तोड़ने के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के तीन लोगों ने जबरदस्ती दीवार तोड़ी और विरोध करने पर हिंसा की धमकी दी। स्थानीय थाने में न्याय के लिए आवेदन डालने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली।

Siwan News निजी जमीन का दीवार तोड़ने पर एसपी से लगायी गुहार

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता एमएच नगर थाने के लहेजी मठिया गांव निवासी जनार्दन यादव पिता भीखम यादव ने निजी जमीन का दीवार तोड़ने पर पुलिस कप्तान पूरन कुमार झा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। कहा गया है कि गांव के ही कथित तीन लोगों ने उनके निजी जमीन का जबरदस्ती दीवार को तोड़ा दिया है। मना करने पर मारपीट व खून खराबी करने को तैयार हो जाते हैं। इस मामले में स्थानीय थाने व अंचल में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गयी, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल सका‌,विपक्षी द्वारा कभी भी जान-माल का नुक़सान पहुंचा सकते हैं।

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