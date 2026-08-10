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Siwan News श्वान रैंबो ने सीवान जंक्शन पर की विस्फोटक पदार्थों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था के तहत सघन जांच अभियान चलाया। श्वान दस्ते के साथ हो रही इस जांच में विभिन्न क्षेत्रों की बारीकी से जांच की गई। आरपीएफ ने बताया कि इस तरह के अभियान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से चलाए जाते हैं।

Siwan News श्वान रैंबो ने सीवान जंक्शन पर की विस्फोटक पदार्थों की जांच

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। स्थानीय जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने श्वान दस्ते के साथ परिसर में सघन जांच अभियान चलाया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक सुबाष चंद्र यादव के निर्देशन में यह जांच की गई। अभियान के दौरान सहायक उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव व कांस्टेबल लालमन राम, श्वान रैंबो के साथ स्टेशन पर पहुंचे। वहीं पाली प्रभारी ड्यूटी पर तैनात सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह व अन्य आरपीएफ जवान भी जांच दल के साथ मौजूद रहे। टीम ने जंक्शन के पार्सल घर, बुकिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया, यात्री प्रतीक्षालय व वाहन स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों की जांच की।

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जांच प्रक्रिया

इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर खड़ी और गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में भी श्वान रैंबो की मदद से विस्फोटक पदार्थों की जांच की गई। जांच के दौरान ट्रेन संख्या 14005, 15028, 15708, 18182 व 15566 में भी तलाशी ली गई। टीम ने यात्रियों के सामान, संदिग्ध स्थानों और स्टेशन परिसर के संवेदनशील हिस्सों को बारीकी से जांचा।

सुरक्षा में कोई खामी नहीं

आरपीएफ के अनुसार, जांच के दौरान कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु और विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। परिसर और जांच के दायरे में आए सभी स्थान सामान्य पाए गए। रेलवे सुरक्षा बल ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर में समय-समय पर इस तरह के जांच अभियान चलाए जाते हैं। श्वान दस्ते की मदद से संवेदनशील स्थानों व ट्रेनों की जांच कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। आरपीएफ ने यात्रियों से भी अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तत्काल सुरक्षा कर्मियों को दें.

सामान्य प्रश्न

सुरक्षा जांच का उद्देश्य क्या था?
सुरक्षा जांच का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
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