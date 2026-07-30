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Siwan News बड़हरिया में कृषि यंत्र बैंक और सब्जी फार्म का संयुक्त कृषि निदेशक ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बड़हरिया में संयुक्त कृषि निदेशक अजय सिंह ने कृषि यंत्र बैंक और सब्जी फार्म का निरीक्षण किया। कृषि विभाग के अनुसार, किसान आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करके लाभान्वित हो रहे हैं। निरीक्षण में ट्रैक्टर, रोटावेटर और अन्य उपकरण शामिल थे, जो 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध हैं।

Siwan News बड़हरिया में कृषि यंत्र बैंक और सब्जी फार्म का संयुक्त कृषि निदेशक ने किया निरीक्षण

Siwan News बड़हरिया में कृषि यंत्र बैंक और सब्जी फार्म का संयुक्त कृषि निदेशक ने किया निरीक्षण फोटो_मलिक टोला में कृषि यंत्र बैंक, कृषि फार्म का निरीक्षण करते निदेशक बड़हरिया। बिहार सरकार के कृषि विभाग के निर्देश में किसान कृषि यंत्र और आधुनिक विधि से कृषि कर रहे है। जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में बड़हरिया एक हब बनता नजर आ रहा है।

संयुक्त निरीक्षण

जिसको लेकर  प्रखंड  कैलगढ़ दक्षिण पंचायत के मलिक टोला पंचायत में संयुक्त कृषि निदेशक अजय सिंह (शस्य) छपरा, उप निदेशक कृषि अभियंत्रण आलोक कुमार प्रखंड कृषि पदाधिकारी बृज किशोर कुशवाहा, एटीएम रवि शंकर सिन्हा, सतीश सिंह, कृषि समन्वयक अजीत कुमार कृषि समन्वयक की उपस्थिति में सद्भभावना सब्जी उत्पादन कृषक हित समूह कृषि यंत्र बैंक का निरीक्षण किया गया। जिसमें ट्रैक्टर,रोटावेटर, डिस्क प्लाऊ, ट्रैक्टर चालित रिपर कम्बाइंडर, थ्रेशर,जीरोटिलेज मशीन, पवार बीडर, सहित कुल आठ यंत्र का निरीक्षण किया गया। जो 80 प्रतिशत अनुदान पर मिला था।

किसानों का लाभ

निदेशक ने बताया कि किसान कृषि यंत्र बैंक और कस्टम हायरिंग यंत्र योजना का लाभ 80 प्रतिशत छूट पर ले कर कृषि कार्य आसानी से कर सकता है। साथ में मुकेश कुमार के फार्म का भी निरीक्षण किया गया,  गोभी व लौकी की नर्सरी, लौकी, मिर्च, ओल, बांदा, कला मिर्च, केला, करेला, परवल, की खेती तथा वर्मी बेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मुकेश कुमार, उमेश प्रसाद, प्रिंस कुमार, बिपुल कुमार, धर्मनाथ कुमार, सहित अन्य थे।

सामान्य प्रश्न

संयुक्त कृषि निदेशक ने कृषि यंत्र बैंक का निरीक्षण कब किया?
संयुक्त कृषि निदेशक ने कृषि यंत्र बैंक का निरीक्षण बड़हरिया में किया।
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