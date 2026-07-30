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Siwan News निबंध, चित्रकला व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज में उमाशंकर प्रसाद उच्च विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें निबंध लेखन, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार मिले और सभी को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नगर पंचायत के अधिकारियों ने बच्चों की रचनात्मकता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर जोर दिया।

Siwan News निबंध, चित्रकला व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

Siwan News महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। नगर विकास व आवास विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन मंगलवार को उमाशंकर प्रसाद उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, महाराजगंज में किया गया। प्रतियोगिताओं का आयोजन अपराह्न एक बजे से शुरू हुआ। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं के लिए निबंध लेखन, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को नगर पंचायत महाराजगंज प्रशासन की ओर से सांत्वना पुरस्कार प्रदान कर उत्साहवर्द्धन किया गया।

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प्रतिभागियों का उत्साह

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विपिन कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का पर्व ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को देश के इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने का भी अवसर है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की रचनात्मक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और उनमें देश के प्रति सम्मान व जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। कार्यक्रम के अंत में नगर पंचायत प्रशासन की ओर से सभी प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ किया गया?
प्रतियोगिताओं का आयोजन उमाशंकर प्रसाद उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, महाराजगंज में किया गया।
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