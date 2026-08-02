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Siwan News स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर 5 अगस्त को बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौंदा में, स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर बीडीओ सिम्पी कुमारी ने विभिन्न अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ 5 अगस्त 2026 को बैठक करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में समारोह के आयोजन, कार्यक्रमों की रूपरेखा और समय निर्धारण समेत अन्य तैयारियों पर चर्चा की जाएगी।

Siwan News स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर 5 अगस्त को बैठक

Siwan News दरौंदा। स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर बीडीओ सिम्पी कुमारी विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, बैंक प्रबंधकों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ आगामी 5 अगस्त 2026 को बैठक करेंगी। बीडीओ की ओर से जारी पत्रांक 726 के माध्यम से संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से बैठक में ससमय शामिल होने का आग्रह किया गया है। बैठक में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन, कार्यक्रमों की रूपरेखा और समय निर्धारण समेत अन्य तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख, प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

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