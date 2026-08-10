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Siwan News पंचायत क्षेत्र में बढ़ी सुरक्षा की चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News पचरुखी में हाल की आपराधिक घटनाओं के कारण ग्रामीणों में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने की योजना बनाई है और स्थानीय लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। बाजार और चौक-चौराहों पर नियमित गश्त से अपराधों में कमी आईगी, ऐसा मानना है।

Siwan News पंचायत क्षेत्र में बढ़ी सुरक्षा की चिंता

Siwan News पचरुखी। थाना क्षेत्र में हाल की आपराधिक घटनाओं के बाद ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार और प्रमुख चौक-चौराहों पर नियमित पुलिस गश्त होने से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल थाने को देने की अपील की है।

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