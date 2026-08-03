Siwan News सात घंटे में सर्पदंश के पांच मरीज पहुंचे सदर अस्पताल

Siwan News सीवान में बरसात के मौसम में सर्पदंश के मामलों में वृद्धि हो रही है। इमरजेंसी वार्ड में सात घंटों में पांच मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से दो को छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के कारण सर्पों की गतिविधि बढ़ती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। बरसात का मौसम शुरू होते ही जिले में सर्पदंश के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बीते सात घंटे के दौरान सर्पदंश के पांच मरीज इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से दो मरीजों की हालत में सुधार होने पर डॉक्टर ने इन्हें घर भेज दिया, जबकि तीन मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है।

सर्पदंश के मामले अस्पताल प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सुबह आठ बजे से शाम तीन बजे तक इमरजेंसी वार्ड में विभिन्न बीमारियों व दुर्घटनाओं से संबंधित कुल 143 मरीजों का इलाज किया गया। इनमें सर्पदंश के पांच मामले सामने आए, जो बरसात के मौसम में बढ़ते खतरे की ओर संकेत करते हैं। डॉक्टर का कहना है कि बारिश के दौरान खेतों, जलभराव वाले क्षेत्रों व झाड़ियों में सांपों की गतिविधि बढ़ जाती है, इससे ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती हैं।

बचाव के उपाय सर्पदंश से बचाव के उपाय डॉक्टर ने बरसात के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खेतों व झाड़ियों में काम करते समय ऊंचे जूते और पूरे कपड़े पहनने की बात बतायी जा रही है। रात में घर से बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें। घर और आसपास झाड़-झंखाड़ और कूड़ा-कचरा जमा न होने दें। अनाज व लकड़ियों को व्यवस्थित ढंग से रखें ताकि सांपों के छिपने की जगह न बने। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो प्रभावित अंग को अनावश्यक रूप से न हिलाएं, न ही जख्म पर चीरा लगाएं या विष चूसने का प्रयास करें। मरीज को शांत रखें और बिना समय गंवाए निकटतम सरकारी अस्पताल पहुंचाएं। ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

डॉक्टर का क्या कहना है क्या कहते हैं डॉक्टर सदर अस्पताल के डॉ. अनुप कुमार दूबे ने बताया कि जिले में इन दिनों सर्पदंश के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों से अपील की कि सर्पदंश होने पर घबराने या झाड़-फूंक जैसे अंधविश्वास का सहारा लेने के बजाय मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। समय पर एंटी स्नेक वेनम व आवश्यक उपचार मिलने से मरीज के स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जबकि इलाज में देरी जानलेवा साबित हो सकती है।