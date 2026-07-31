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Siwan News स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बढ़ी संख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हुसैनगंज में मौसम में बदलाव के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। चिकित्सकों ने लोगों को साफ-सफाई रखने, उबला पानी पीने और जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी है। अस्पताल ने दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने का दावा किया है।

Siwan News स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बढ़ी संख्या

Siwan News हुसैनगंज। मौसम में बदलाव के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। चिकित्सकों ने लोगों को साफ-सफाई रखने, उबला पानी पीने और जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल आने की सलाह दी है। अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने का दावा किया गया है।

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