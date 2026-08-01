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Siwan News देवर पर बदसलूकी व मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौंदा के खड़सरा गांव में महिला के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दरौंदा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। वह गंभीर चोटों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं। पीड़िता ने अपने देवर, देवरानी और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Siwan News देवर पर बदसलूकी व मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज

Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव में आपसी विवाद के दौरान एक महिला के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़िता की शिकायत पर दरौंदा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, खड़सरा गांव निवासी सुबोध कुमार सिंह की 25 वर्षीय पत्नी सलोनी कुमारी ने आरोप लगाया है कि बुधवार देर शाम आपसी विवाद के दौरान उनके देवर ने उनके साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर देवर, देवरानी और सास ने मिलकर उनके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरौंदा लाया गया। वहां डॉ. मुबारक अली ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, सीवान रेफर कर दिया।

पीड़िता की शिकायत

पीड़िता ने दरौंदा थाना में लिखित आवेदन देकर अपने देवर, देवरानी और सास को आरोपित बनाया है। आवेदन में तीनों पर मारपीट करने और जानबूझकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना किस गांव में हुई?
यह घटना खड़सरा गांव में हुई।
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