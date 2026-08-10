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Siwan News आईआईटी पटना से प्रशिक्षित शिक्षिकाएं प्रयोगशाला में पढ़ाएंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान के वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज में रसायन और भौतिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। प्रभारी डीईओ हरिश्चंद्र प्रसाद ने विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला की भूमिका पर प्रकाश डाला। इससे छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा। शिक्षिकाओं को भी ट्रेनिंग दी गई है।

Siwan News आईआईटी पटना से प्रशिक्षित शिक्षिकाएं प्रयोगशाला में पढ़ाएंगी

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज एकमात्र अनुकरणीय मॉडल स्कूल में रसायन व भौतिक के प्रयोगशाला का उद्घाटन साधन सेवी बीपीई सह प्रभारी डीईओ हरिश्चंद्र प्रसाद व प्राचार्य राकेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर प्रभारी डीईओ ने विज्ञान की शिक्षा को सशक्त बनाने में प्रयोगशाला की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि इससे छात्र-छात्राओं को प्रयोगात्मक शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलेगा। साथ ही, उनमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। जो बहुत ही उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक रहा जिसमें छात्रों को प्रयोगशाला के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

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प्रयोगशाला की चयन प्रक्रिया

प्राचार्य राकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के 38 जिले से एक-एक अनुकरणीय मॉडल स्कूल का चयन किया गया है। इसमें जिले में वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज का चयन किया गया है। आईआईटी पटना द्वारा प्रायोगिक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं विद्यालय की भौतिकी शिक्षिका काजल बाला व रसायन विज्ञान शिक्षिका प्रज्ञा को पिछले दिनों आईआईटी पटना द्वारा पटना में आवासीय ट्रेनिंग भी दी गई है। इस प्रयोगशाला में इंटर के छात्र-छात्राएं प्रायोगिक पढ़ाई कर सकेंगे। प्राचार्य ने बताया कि आज के कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली व छात्रों के भविष्य को आधुनिक बनाने पर मंथन हुआ। परीक्षा में पारदर्शिता व सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई। प्राचार्य ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त रसायन व भौतिकी प्रयोगशाला में छात्र-छात्राएं संबंधित विषयों की प्रायोगिक अध्ययन कर सकेंगे। कार्यक्रम में शिक्षिका काजल बाला, सीमा राय, प्रज्ञा, मनीषा कुमारी, विज्ञान शिक्षक अनिल कुमार पांडेय, राघव जी राय, मुरारी सिंह,आफताब आलम आदि उपस्थित थे।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

वीएम हाई स्कूल में प्रयोगशाला का उद्घाटन कब हुआ?
वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज में रसायन और भौतिक प्रयोगशाला का उद्घाटन साधन सेवी बीपीई सह प्रभारी डीईओ हरिश्चंद्र प्रसाद व प्राचार्य राकेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया।
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