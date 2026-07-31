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Siwan News ग्रामीण बैंक के सीएसपी खुला, राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हसनपुरा में बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी केंद्र का उद्घाटन हुआ। हसनपुरा और सिसवा कला के बैंक प्रबंधकों ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। नए केंद्र से लोगों को खाता खोलने, नकद जमा और अन्य वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन समारोह में कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे।

Siwan News ग्रामीण बैंक के सीएसपी खुला, राहत

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। नगर पंचायत हसनपुरा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा समीप एटीएम के बगल में बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी केंद्र का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस उदघाटन में पहुंचे हसनपुरा ग्रामीण बैंक के मैनेजर प्रशांत कुमार, सिसवा कला ग्रामीण बैंक के मैनेजर द्वारा विधिवत उद्घाटन करते हुए बताया कि इस केंद्र के खोले जाने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इस केंद्र के संचालक काशिफ कमाल ने बताया कि इस केंद्र में एकाउंट ओपनिंग के साथ साथ कैश डिपॉजिट, कैश विडॉल, अटल पेंशन योजना के अलावा सारी सुविधा दी जाएगी। मौके पर मास्टर शर्फुद्दीन अंसारी, मास्टर फरियाद हुसैन, ताजमोहम्मद, मोहम्मद सोनू, कामरान खान, जलाल अहमद, सल्लू खान सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।

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