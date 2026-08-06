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Siwan News कई पीढ़ियों में साहित्यिक संवेदना का विस्तार किए त्रिपाठी सियारमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान में डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. प. त्रिपाठी सियारमण की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। डॉ. अशोक प्रियम्वद ने उनके साहित्यिक योगदान और शिक्षा में प्रभाव को बताया। प्रो. त्रिपाठी ने सीवान की साहित्यिक संस्कृति को सशक्त किया और नई पीढ़ी को प्रेरित किया।

Siwan News कई पीढ़ियों में साहित्यिक संवेदना का विस्तार किए त्रिपाठी सियारमण

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएवी पीजी कॉलेज के हिन्दी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष व वरीय साहित्यकार प्रो. प. त्रिपाठी सियारमण के निधन के उपरांत उनकी स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

अधिवक्ता सुभाष्कर पांडेय के आवास परिसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में डॉ. अशोक प्रियम्वद ने कहा कि पंडित सियारमण त्रिपाठी ने कई दशकों तक सीवान की साहित्यिक जीवंतता को भरपूर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान किया। उन्होंने सीवान की कई पीढ़ियों में साहित्यिक संवेदना का विस्तार किया। दिवंगता मां के नाम अंतिम पाती, सरसो सलोनी व गेहूं की बाली, सृष्टि व दृष्टि जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जीवन में सौन्दर्य व रागात्मक मूल्यों की महत्ता को स्थापित किया। वहीं आर्ष काव्यों की सरल -सजह व्याख्या की।

विद्वानों की सहभागिता

उनके व्याख्यान से सदैव प्रवाहित होने वाले संस्कृतनिष्ठ अनुप्रासिक शब्द, बिम्ब व प्रतीक आज भी स्मृति में जीवंत हैं। उन्होंने कहा कि प्रो. त्रिपाठी दशकों तक सीवान की गैर राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैचारिक गतिविधियों का सशक्त व प्रभावी नेतृत्व किए। श्रद्धांजलि सभा में डॉ. राजेश पांडेय ने कहा कि साहित्य पर कार्य करने के लिए नई पीढ़ी को ऊर्जस्वित करने में उनका योगदान अद्भुत रहा। डॉ. निलंजना त्रिपाठी ने कहा कि डीएवी कॉलेज में उनके अध्यापन के काल में उनके मार्गदर्शन में रहे छात्र आज देश दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। प्रेमशंकर सिंह ने कहा कि स्व. त्रिपाठी की विनम्रता, सहजता प्रभावित करती थी।

भारत की साहित्यिक धरोहर

प्रो. अवधेश शर्मा ने कहा कि स्व. त्रिपाठी ने नई पीढ़ी को प्रेरित कर साहित्य सृजन में महान योगदान दिया। डॉ. विजय पांडेय ने कहा कि उनकी पावन स्मृति सदियों तक हमें प्रेरित करती रहेगी। डॉ. राकेश तिवारी, आचार्य रंगनाथ उपाध्याय, अवधेश दुबे, निशांत कुमार, गणेश दत्त पाठक आदि उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रद्धांजलि सभा कहाँ आयोजित की गई थी?
श्रद्धांजलि सभा अधिवक्ता सुभाष्कर पांडेय के आवास परिसर पर आयोजित की गई थी।
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