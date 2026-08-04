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Siwan News बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज कई जीत पर दरौंदा में उड़े गुलाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौंदा के बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत हुई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर प्रसन्नता व्यक्त की और मिठाइयां बांटी। भाजपा के खिलाफ जनता ने मजबूत जवाब दिया। इस जीत को कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक बताया और भाजपा की कोशिशों को नाकाम किया।

Siwan News बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज कई जीत पर दरौंदा में उड़े गुलाल

Siwan News दरौंदा। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुरज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत पर दरौंदा प्रखंड में जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर प्रसन्नता व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की मिठाइयां खिलाई, गले मिले। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया। कार्ययकर्ताओ ने कहा कि भाजपा का पूरा तंत्र लगा था। जनसुराज कि प्रत्यासी लोकप्रिय नेता प्रशांत किशोर को हराने के लिए। लेकिन बांकीपुर की जनता ने भाजपा को मुहतोड़ जबाब दिया है। प्रसन्नता व्यक्त करने वालो में आनंद कुमार सिंह, विजय सिंह, निर्भय शंकर दुबे, आजाद हुसैन, विजय गिरी, आदर्श कुमार, अखिलेश्वर पांडेय, रविन्द्र कुमार सिंह, बृज किशोर शर्मा, राहुल कुमार मिश्रा, उपेन्द्र सिंह, इम्तेयाज अहमद, रेयाज अहमद, मिथलेश सिंह, नूर हसन शामिल थे।

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