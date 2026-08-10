Siwan News हिन्दुस्तान ओलंपियाड का फॉर्म भरने को लेकर बच्चों में उत्साह
Siwan News भगवानपुर हाट के राजेन्द्र किशोरी रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों ने हिन्दुस्तान ओलंपियाड के लिए फॉर्म भरा। एकेडमिक डायरेक्टर अमरावती सिंह ने इस प्रतियोगिता को छात्रों की प्रतिभा निखारने की अच्छी पहल बताया। स्कूल अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ बच्चों का मानसिक विकास करेंगी और उन्हें अधिक अवसर प्रदान करेंगी।
Siwan News भगवानपुर हाट, एसं। प्रखंड क्षेत्र के राजेन्द्र किशोरी रेजिडेंशियल स्कूल मघरी के बच्चों से शनिवार को हिन्दुस्तान ओलंपियाड का फॉर्म भरवाया गया। स्कूल की एकेडमिक डायरेक्टर अमरावती सिंह ने बताया कि हिन्दुस्तान ओलंपियाड की परीक्षा में शामिल होने को लेकर छात्रों के साथ - साथ अभिभावकों में काफी उत्साह है। इसके लिए उन्होंने हिन्दुस्तान अखबार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए हिन्दुस्तान ने ओलंपियाड प्रतियोगिता कराकर अच्छी पहल की है। स्कूल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता समय-समय पर आयोजित करने से बच्चे मानसिक तौर पर मजबूत होंगे। इससे बच्चों का मानसिक विकास होगा व छात्रों को अपनी योग्यता दिखाने का एक नया अवसर मिलेगा।
इससे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन में भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों व स्कूलों के संचालकों को अपने बच्चों को हिन्दुस्तान ओलंपियाड की परीक्षा में बैठने का मौका जरूर देना चाहिए।
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