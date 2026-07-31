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Siwan News सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को जुटे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News श्रावण माह के पहले दिन हसनपुरा नगर पंचायत समेत विभिन्न गांवों और पंचायतों में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना की। सावन के पहले दिन विशेष संयोग के कारण उत्साह बढ़ा। कई मंदिरों में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया।

Siwan News सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को जुटे श्रद्धालु

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। श्रावण माह के प्रथम दिन गुरुवार को हसनपुरा नगर पंचायत समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों और पंचायतों में स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

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श्रद्धालुओं की भीड़

अहले सुबह से ही शिव भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक तथा विशेष पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा। यह नजारा अरंडा, हसनपुरा, उसरी, रजनपुरा, सहुली, तेलकथू, गायघाट, लहेजी, फलपुरा, हरपुर कोटवा, पकड़ी, मन्द्रापाली, शेखपुरा, पियाउर सहित अन्य गांवों के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

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विशेष संयोग का उत्साह

महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों ने भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सावन के पहले दिन विशेष संयोग होने के कारण श्रद्धालुओं में उत्साह अधिक देखने को मिला। कई मंदिरों में भजन-कीर्तन और रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया।

मंदिर समितियों की तैयारी

मंदिर समितियों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, साफ-सफाई तथा पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन माह भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। पूरे माह शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं आगामी सोमवारी को लेकर भी मंदिरों में विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

प्रश्नोत्तरी

श्रावण माह का पहला दिन किस दिन आता है?
श्रावण माह का पहला दिन गुरुवार को आता है।
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