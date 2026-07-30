Siwan News कन्हौली गांव में सांसद मद से लगा हाई मास्क लाइट
Siwan News हसनपुरा के कन्हौली गांव में शिव मंदिर परिसर में सांसद मद से हाई मास्क लाइट लगाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से रोशनी की आवश्यकता थी। अब मंदिर परिसर, स्वास्थ्य केंद्र और छठ घाट रात के समय रोशन रहेंगे, जिससे सुरक्षा और आवागमन में सुधार होगा। स्थानीय लोगों ने सांसद का आभार व्यक्त किया।
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कन्हौली गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में सांसद मद से हाई मास्क लाइट स्थापित कर दी गई है। लाइट के चालू होने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से मंदिर परिसर में पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब हाई मास्क लाइट लगने से शिव मंदिर परिसर के साथ-साथ समीप स्थित स्वास्थ्य केंद्र और छठ घाट भी रात के समय रोशनी से जगमगा उठेंगे। विशेषकर छठ महापर्व एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा और आवागमन भी बेहतर होगा। स्थानीय लोगों ने इस जनहितकारी कार्य के लिए सांसद विजयलक्ष्मी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी।
खुशी जताने वालों में सांसद प्रतिनिधि प्रिंस सिंह, डॉ. धनंजय प्रसाद, डॉ. धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र कुमार साह, रमेश कुशवाहा, अजय गुप्ता, जन्मेजय प्रसाद, अमरनाथ यादव, जितेश यादव, मनु साह, रितेश कुशवाहा, रघुनाथ राय, राजकुमार राय, विश्वंभर भगत, मनीष राय, सौरभ कुशवाहा, लखन साह, जितेंद्र प्रसाद, सतीश दूबे अन्य लोग मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।