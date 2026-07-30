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Siwan News कन्हौली गांव में सांसद मद से लगा हाई मास्क लाइट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हसनपुरा के कन्हौली गांव में शिव मंदिर परिसर में सांसद मद से हाई मास्क लाइट लगाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से रोशनी की आवश्यकता थी। अब मंदिर परिसर, स्वास्थ्य केंद्र और छठ घाट रात के समय रोशन रहेंगे, जिससे सुरक्षा और आवागमन में सुधार होगा। स्थानीय लोगों ने सांसद का आभार व्यक्त किया।

Siwan News कन्हौली गांव में सांसद मद से लगा हाई मास्क लाइट

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कन्हौली गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में सांसद मद से हाई मास्क लाइट स्थापित कर दी गई है। लाइट के चालू होने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से मंदिर परिसर में पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब हाई मास्क लाइट लगने से शिव मंदिर परिसर के साथ-साथ समीप स्थित स्वास्थ्य केंद्र और छठ घाट भी रात के समय रोशनी से जगमगा उठेंगे। विशेषकर छठ महापर्व एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा और आवागमन भी बेहतर होगा। स्थानीय लोगों ने इस जनहितकारी कार्य के लिए सांसद विजयलक्ष्मी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी।

खुशी जताने वालों में सांसद प्रतिनिधि प्रिंस सिंह, डॉ. धनंजय प्रसाद, डॉ. धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र कुमार साह, रमेश कुशवाहा, अजय गुप्ता, जन्मेजय प्रसाद, अमरनाथ यादव, जितेश यादव, मनु साह, रितेश कुशवाहा, रघुनाथ राय, राजकुमार राय, विश्वंभर भगत, मनीष राय, सौरभ कुशवाहा, लखन साह, जितेंद्र प्रसाद, सतीश दूबे अन्य लोग मौजूद थे।

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